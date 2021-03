Mercedes EQA 250, arriva il primo sport compact suv elettrico

La famiglia delle compatte di Mercedes-benz si allarga. Arriva EQA 250, il primo sport compact SUV a trazione puramente elettrica con una potenza di 140 kW e un’autonomia nel ciclo NEDC di 486 chilometri. La Casa di Stoccarda ha già dichiarato che arriveranno altre versioni per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti: saranno offerti modelli a trazione integrale ancora più sportivi, dotati di una catena cinematica elettrica aggiuntiva (eATS) e potenze superiori ai 200 kW; e sarà disponibile una versione con autonomia superiore ai 500 chilometri. La batteria agli ioni di litio a due livelli è posizionata come elemento strutturale nel sottoscocca dell’auto e ha un contenuto di energia di 66,5 kWh e ha una durata garantita di otto anni per 100mila chilometri. “Ne abbiamo prese tante, ma penso che andremo in affanno perchè ne abbiamo prese troppo poche. E’ una macchina molto giusta”, si è dichiarato ottimista Marco Terrusi, il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Roma.

“Non dobbiamo avere paura del futuro perchè abbiamo tanto da offrire e penso che quest’auto sarà un grande successo”, ha affermato il presidente di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek. Sulle infrastrutture che riguardano il mercato delle auto elettriche “in Italia siamo molto indietro – ha spiegato – ma penso che con l’aumentare delle macchine elettriche, crescerà la voglia e il bisogno di investire soldi. La politica deve aiutare e velocizzare questo processo. C’è voglia di cambiare le cose e sono ottimista che questo tema evolverà”. L’estetica testimonia il ‘modern luxury’ del marchio Mercedes-EQ e presenta una mascherina Black Panel con Stella centrale tipica del marchio. Un trasmettitore di luce orizzontale collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari completamente a LED e garantisce un’elevata riconoscibilità di giorno e di notte. A richiamare il carattere elettrico degli interni di EQA provvedono, a seconda della versione di allestimento, un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosè sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave.

Il modello speciale Edition 1 presenta inoltre sedili in pelle traforata attraverso la quale si intravede il tessuto blu. La strumentazione con visualizzazioni specifiche dei modelli elettrici riprende le tonalità cromatiche dell’oro rosè e del blu.

Migliorata anche l’App Mercedes me Charge, ora divisa in tre per un miglior utilizzo, con la quale i clienti possono accedere comodamente a colonnine di ricarica di diversi fornitori in più di 175.000 punti in Europa, approfittando di una funzione di pagamento integrata con addebito unico. Ma a colpire è soprattutto il prezzo. Infatti, EQA 250 Sport in Italia parte da 41.139 euro e si pone al di sotto dei 50.000 euro di valore di soglia per usufruire dell’ecobonus, beneficiando così di un vantaggio che oscilla tra 10.000 e 6.000 euro a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione. La versione d’ingresso, la SPORT (41.139 euro IVA esclusa), si distingue per una dotazione di equipaggiamenti mai così ricca ed esclusiva, caratterizzata da cerchi da 18”, fari LED con abbaglianti adattivi, doppio display da 10,25”, navigatore e luci ambient e Easy PACK. Sul fronte della sicurezza, salgono a bordo il Mirrorpack, il pacchetto assistenza al parcheggio con telecamera, il kneebag per il guidatore e i più avanzati sistemi di assistenza alla guida.

La SPORT PLUS (42.746 euro IVA esclusa) aggiunge agli equipaggiamenti già presenti nella versione SPORT la funzione di realtà aumentata, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore bizona, l’Advanced Sound System, il KEYLESS GO e la Wireless Charging. SPORT PRO (46.189 euro IVA esclusa) è la versione più esclusiva della linea PROGRESSIVE e, oltre agli equipaggiamenti offerti su SPORT PLUS si arricchisce del tetto panorama, l’Head up display, i Sedili anteriori con memoria, MBUX con interior assistant, telecamera 360° e impianto stereo Burmester. Oltre agli equipaggiamenti già presenti sulla SPORT, la versione PREMIUM (44.943 euro IVA esclusa) si distingue per lo stile AMG, che segna in maniera inconfondibile esterni ed interni. Cerchi AMG da 18”, vetri oscurati e climatizzatore bizona costituiscono ulteriori elementi distintivi di questa versione. L’upgrade della versione PREMIUM PLUS (46.033 euro IVA esclusa), in aggiunta alle dotazioni della PREMIUM, porta a bordo della EQA la realtà aumentata, i sedili anteriori riscaldabili l’Advanced Sound System, il KEYLESS GO e la Wireless Charging.

La versione di punta è la PREMIUM PRO (49.295 euro IVA esclusa) e, come tutte le altre versioni di EQA, beneficia degli eco incentivi, a dispetto di una configurazione estremamente ricca ed esclusiva. La EQA PREMIUM PRO offre il tetto panorama, l’head up display, i sedili anteriori con memoria, l’MBUX con interior assistant, la telecamera 360° e l’impianto stereo Burmester.

Mercedes EQA 250 è già ordinabile e da metà marzo arriverà nelle concessionarie.

(ITALPRESS).