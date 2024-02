Mercedes ricavi 2023 +2% a 153,2 mld, dividendo sale a 5,3 euro

Milano, 22 feb. (askanews) – Mercedes chiude il 2023 con consegne, inclusi i van, in crescita dell’1,5% a 2,492 milioni di unità e ricavi del 2% a 153,2 miliardi di euro. Il free cash flow industriale è pari 11,3 miliardi (+39%), la liquidità a 31,7 miliardi (+19%). In crescita il dividendo da 5,2 a 5,3 euro per azione, abbinato a un nuovo piano di buy back da 3 miliardi di euro da completare entro inizio luglio 2025. Per i dipendenti il gruppo distribuirà ad aprile un premio di risultato pari a 7.300 euro. In decisa crescita il titolo in Borsa: +5,2% a 71,6 euro.

“Mercedes-Benz ha continuato la sua trasformazione, sviluppando soluzioni elettriche e digitali all’avanguardia e ottenendo solidi risultati finanziari. Il team è riuscito ancora una volta ad attuare la nostra strategia in un contesto difficile, consegnando l’eSprinter e la nuova Classe E. Allo stesso tempo, abbiamo preparato il terreno per prodotti e piattaforme di prossima generazione come Van.Ea e MB.OS. per mantenere Mercedes-Benz all’avanguardia del settore”, ha detto il Ceo, Ola Kaellenius.

Sul fronte del ritorno per gli azionisti “c’è ancora spazio di crescita sia per l’Eps grazie al piano di buyback sia per il dividendo”, ha detto Kaellenius durante la call con gli analisti. Per quanto riguarda invece l’ipotesi di misure protezionistiche da parte dell’Ue per fronteggiare la competizione cinese, Kaellenius ha confermato la propria contrarietà: “qualsiasi misura per aumentare il protezionismo rischia di distruggere valore. Noi ci opporremo”.

La divisione auto nel 2023 registra un calo delle consegne del 4,1% a 2,044 milioni di unità. In crescita la vendita di auto bev del 61% a 240,700 unità e di eVans del 51% a 22.700 unità. Il risultato operativo è pari a 19,7 miliardi in calo del 3,9% penalizzato dalla performance nel IV trimestre (-20,1% a 4,3 mld). A livello di redditività, il ritorno sulle vendite (Ros) per le auto è pari al 12,6% (-2 p.p.), per i furgoni al 15,1% (+3,9 p.p.), mentre il Roe della divisione Mercedes Benz Mobility è del 12,3% (-4,5 p.p.).

Per il 2024, Mercedes si aspetta ricavi sui livelli del 2023, un Ebit e un free cash flow industriale in leggero calo. Per la divisione auto il Ros è atteso fra il 10-12%, per i van fra 12-14% per la divisione Mobility un Roe del 10-12%.