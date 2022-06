Mercedes richiama 1 milione di auto per possibili problemi freni

(Adnkronos) – La Mercedes-Benz sta facendo rientrare circa un milione di sue auto più datate da tutto il mondo per possibili problemi al servofreno. Lo ha reso noto oggi la casa automobilistica. Mercedes-Benz in una nota ha riferito che i modelli delle serie ML, GL (BR 164) e R-Class (BR 251), prodotti tra il 2004 e il 2015, sono interessati dal problema e che circa 70.000 di loro sono in Germania. “Abbiamo scoperto che in alcuni di questi veicoli, la funzione del servofreno potrebbe essere influenzata da una corrosione avanzata nell’area del giunto dell’alloggiamento”, ha affermato Mercedes-Benz nella nota.

“Ciò potrebbe comportare un aumento della forza del pedale del freno necessaria per decelerare il veicolo e/o una distanza di arresto potenzialmente maggiore”, ha aggiunto la casa automobilistica. La società ha sottolineato che Mercedes-Benz ha avviato immediatamente il richiamo.