Mercosur, Cisint “Per gli agricoltori è una grande tragedia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il Mercosur è per gli agricoltori una grande tragedia: non viene applicato il criterio della reciprocità né sono previste salvaguardie oggettive”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare Anna Maria Cisint (Lega) a margine della sessione plenaria a Strasburgo. Secondo l’eurodeputata, l’accordo non prevede meccanismi di tutela efficaci per il settore agricolo europeo, poiché “le salvaguardie non sono inserite all’interno del provvedimento” e ogni eventuale scelta resterebbe unilaterale da parte dell’Unione europea. Una condizione che, ha spiegato, non sarebbe accettata dalla controparte e che di fatto renderebbe inesistenti protezioni e garanzie per i produttori. L’europarlamentare ha quindi ribadito che l’impatto dell’intesa rischia di essere devastante per il comparto: “Per gli agricoltori questa può diventare una vera tragedia per le loro strutture, che rappresentano anche le attività delle piccole famiglie”.

