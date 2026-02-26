Mercosur, Confindustria: La ratifica dell’intesa Ue-Uruguay è un punto di non ritorno

La ratifica dell’Accordo UE–Mercosur da parte dell’Uruguay rappresenta, secondo Confindustria, un vero e proprio punto di non ritorno. L’iter di approvazione è ormai avviato o completato in tutti e quattro i Paesi del Mercosur, confermando l’importanza attribuita all’intesa e la fiducia nelle istituzioni europee.

Iter concluso nei Paesi del Mercosur

Secondo Confindustria, l’atto uruguayano invia un segnale concreto sulla rilevanza strategica dell’accordo, ma solleva anche la questione della decisione del Parlamento europeo di rinviare l’intesa alla Corte di giustizia, posticipandone così l’applicazione. L’associazione industriale chiede che questa scelta venga superata per consentire l’entrata in vigore provvisoria senza ulteriori indugi.

Appuntamento cruciale per l’Europa

“La Commissione europea deve ricevere pieno sostegno dai governi — grazie all’Italia ha trovato la maggioranza per approvare il testo lo scorso mese — e dallo stesso Parlamento europeo”, sottolinea Confindustria, definendo questo momento un passaggio decisivo per l’Europa nel suo insieme. Nonostante siano previsti tempi tecnici per adempimenti amministrativi e doganali, l’associazione auspica che le imprese europee possano beneficiare dell’accordo già entro l’estate.