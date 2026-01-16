Mercosur e sicurezza alimentare, Coldiretti Campania a Bruxelles per contestare von der Leyen

Il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, e il vice presidente nazionale, Gennarino Masiello, voleranno con i soci a Strasburgo martedì 20 gennaio 2026 per la nuova tappa della mobilitazione permanente di Coldiretti davanti alla sede del Parlamento Europeo.

Bloccare le follie di Von der Leyen

“L’obiettivo – spiegano – è di fermare le decisioni della presidente Ursula Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati, che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e la sicurezza di 400 milioni di cittadini”.

Coldiretti denuncia che la firma del Mercosur senza reciprocità e senza garanzie sui controlli rappresenterebbe un grave danno non solo per cittadini e agricoltori, ma anche un pericoloso precedente per futuri accordi commerciali. Importare prodotti realizzati con standard sanitari, ambientali e di lavoro diversi, spesso tramite sfruttamento della manodopera minorile, è considerato un’ingiustizia nei confronti dell’agricoltura e dell’intera collettività.

Mobilitazione fino a ottenere risposte

“La nostra battaglia continuerà finché non otterremo risposte chiare dalle istituzioni europee”, concludono Bellelli e Masiello. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 a Place de Bordeaux, dove il presidente Ettore Prandini e il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, insieme a mille agricoltori italiani e francesi della Fnsea, chiederanno al Parlamento Europeo di fermare il progetto considerato distruttivo della Commissione Europea.