Mercosur: orgoglio e pregiudizio

Si resta perplessi nel prendere atto che, superato il primo quarto del secolo che ha dato il via al terzo millennio, vengano alla luce, nel Paese come nel resto del mondo, comportamenti da considerare ormai desueti. Essi sono messi in atto apoditticamente sensa considerate che l’economia politica non è una scienza esatta che può analizzare un fenomeno in modo categorico, operando un fermo immagine su una “gabbia econometrica” contenente una soluzione drasticamente teorica della problematica oggetto di osservazione. È cosi che alcuni osservatori, soprattutto europei, stanno ipotizzando la collaborazione tra Mercosur e EU, con un atteggiamento se non proprio orgoglioso, qualcosa che gli va vicino. Ma ciò che rende meglio il malinteso dell’opposizione, sia quella che fa fronte alla maggioranza tricolore, sia quanti si riconoscono nelle loro riserve è il pregiudizio. È difficile credere che esso si basi su informazioni distorte. Più precisamente chi propone tale pregiudiziale parte dalla convinzione, tutt’altro che campata in aria, che i prodotti agricoli del Sud America possano essere particolarmente appetibili per il prezzo a cui vengono proposti al mercato. Ciò vale, è bene ribadirlo, prevalentemente nei confronti dei corrispondenti europei. Sfugge – forse è preferibile affermare per essere precisi, che sfuggono da’ una delle pregiudiziali dell’accordo a cui si riferiscono queste righe: l’attivazione di una serie di dazi reciproci – mai la loro funzione fu più consona – atti a limitare forme di proposte squilibrate e non formatesi nel mercato, quali regolatori studiati fuori del quadro socioeconomico di riferimento. Tali operazioni Influiscono così sulla collocazione naturale del punto di incontro tra la domanda e l’offerta. Del resto è giusto che ciò accada in un mercato libero, quindi concorrenziale. Le considerazioni fin qui esposte portano ancora una volta a concludere che è ancora valida la considerazione che a vincere debba essere sempre il migliore, di qualsiasi competizione si tratti.