Meridbulloni, tavolo al Mise: resteranno a Castellammare 65 lavoratori su 81

Tavolo sulla Meridbulloni oggi al Mise a cui hanno partecipato il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Castellammare di Stabia, l’azienda Sbe, i rappresentanti legali di Meridbulloni e i sindacati. Nel corso dell’incontro, spiega una nota, la Sbe ha confermato l’impegno ad assumere, a partire da questo fine settimana, gli ultimi 65 lavoratori della Meridbulloni; 81 in totale, 17 dei quali hanno accettato il trasferimento in Lombardia e in Piemonte proposto dal gruppo Fontana. Il comune di Castellammare di Stabia, con il supporto della regione Campania, sta effettuando tutte le verifiche necessarie per mantenere l’investimento della Sbe all’interno del Comune mentre per i neo ‘riassunti’, dopo un periodo di formazione qualificata, ritorneranno nell’area stabiese come da accordi tra tutte le parti coinvolte. Il Mise si è impegnato a supportare il processo di investimento e a monitorarne l’esito positivo dell’operazione. “Abbiamo deciso di coinvolgere questa azienda in un tavolo nazionale di mediazione perché per noi è importante salvaguardare un’attività produttiva così importante”, ha commentato la sottosegretaria Alessandra Todde.