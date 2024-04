Merita, Lettieri (Atitech): Un Paese senza vision. Penalizzati dall’assenza di politiche industriali a tutela delle filiere

“Il nostro Paese sconta l’assenza, negli ultimi decenni, di qualsiasi politica industriale a tutela delle nostre filiere. Siamo stati un Paese senza vision, in tutti i settori”. Ad affermarlo è Gianni Lettieri, presidente di Meridie Spa e di Atitech, intervenendo alla giornata conclusiva dell’evento della Fondazione Merita “Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”. “Prendiamo ad esempio l’Aerospazio – spiega Lettieri -: noi siamo fuori dal consorzio Airbus e assenti su molti tavoli. In Italia, nei primi anni 2000, hanno cominciato a dire che la manutenzione non serviva, trascurando un settore che ad oggi potrebbe contare 16-17mila dipendenti. Lo stesso si può dire per l’automotive. Ma nonostante l’assenza di visione possiamo vantare eccellenze mondiali, a partire da aerospazio, automotive, agroalimentare”. Prosegue il presidente di Atitech: “Quando parliamo di politica industriale mi riferisco anche alla creazione di condizioni necessarie per fare impresa: non dimentichiamo le classifiche internazionali dove ci collochiamo tra il 60esimo e il 65esimo posto dei Paesi in cui è più semplice fare impresa. Ci sono paesi africani che vengono prima di noi”. Il ruolo degli incentivi? “Lo Stato li eroga per superare un gap – conclude Lettieri – ma se il gap del territorio non è stato superato l’azienda prima o poi chiuderà. Oggi la competizione non avviene più tra singole imprese ma tra territori. Quindi se oggi mi chiedessero di scegliere tra incentivi e un territorio con migliori condizioni strutturali, non avrei dubbi”.