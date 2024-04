Merita, Carriero (Cdp): Al Sud serve una visione di lungo periodo per indirizzare le criticità e colmare i gap

“Siamo ad un crocevia storico in cui probabilmente dobbiamo metterci d’accordo su cosa vogliamo intendere quando parliamo di politica industriale. Il posizionamento del nostro Paese all’interno di un quadro globale richiede una visione di lungo periodo per cercare di indirizzare le criticità e risolvere una serie di gap strutturali”. Ad affermarlo è Alberto Carriero, responsabile Filiere Industriali strategiche CDP: ” Il Sud ha delle eccellenze, delle filiere strategiche saldamente ancorate al territorio, dell’ agroalimentare, al tessile all’automotive accanto a filiere più innovative e legate alla green transition. Ma tutti questi elementi hanno bisogno di essere messi in rete promuovendo una serie di fattori abilitanti che guardano alla logistica, all’infrastrutturazione, al superamento del divario di connessione con il resto del Paese e con l’Europa. Se per politica industriale riteniamo la capacità di leggere la complessità del mondo – conclude Carriero – oggi dobbiamo affrontarla mettendo a punto strumenti di indirizzo per l’utilizzo delle risorse disponibili”.