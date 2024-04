Merita, Fumarola: Dalle crisi si esce con politiche industriali che valorizzano le potenzialità

“La globalizzazione che ha cambiato gli scenari ci impone di regionalizzare le catene del valore. Questo significa avere una visione diversa di come si deve vivere il rapporto lavoro-impresa”. Ad affermarlo è Daniela Fumarola, segretaria generale aggiunta Cisl, intervenendo alla giornata conclusiva dell’evento Merita dedicato all’Agenda Sud. “Rifuggiamo da una definizione del Sud piagnone. Nel Mezzogiorno ci sono tante filiere già sviluppate: il problema è come valorizziamo le potenzialità del territorio – aggiunge Fumarola -. In tutto questo deve avere un ruolo importante capire cosa vogliamo che l’Europa sia e diventi. E’ necessario potersi garantire ancora strumenti di coesione per fare in modo che non ci si abbandoni a pressioni che avanzano di un nuovo imperialismo. Pensiamo che dalla crisi bisogna uscire con una capacità industriale che deve valorizzare le potenzialità. Occorre intervenire sulle filiere esistenti al Sud. Il ruolo del sindacato deve essere quello di trovare e utilizzare i migliori strumenti per mettere a frutti le risorse di programmazione europea, partecipare e verificare la qualità della spesa, capire se gli investimenti possono generare buona occupazione. Il nostro ruolo – conclude la segretaria Cisl – sta nella capacità di sedersi ai tavoli di confronto mutuando il modello dei patti territoriali che hanno portato buoni risultati”.