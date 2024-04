Merita, Manfredi: C’è ancora una politica che cerca consenso clientelare

“Esiste ancora un residuo di politica, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ancora legato a vecchi modelli di intermediazione politica, di formazione del consenso con modelli clientelari ed è quello che dobbiamo combattere. E’ un tema che deve essere bipartisan”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in video collegamento al convegno promosso dalla fondazione Merita, parlando delle recenti vicende che vedono coinvolti esponenti politici in Puglia e in Piemonte. Parlando specificatamente del Sud, Manfredi ha sottolineato la necessità che “il Mezzogiorno abbia finalmente delle classi dirigenti che scommettano il loro futuro politico sulla qualità dell’amministrazione, sulla modernizzazione dell’amministrazione e anche sulla negazione di un modello di governo fatto di intermediazione politica che è stata la grande rovina del Sud negli ultimi decenni. È una battaglia che si deve fare anche se negli ultimi anni ci sono stati miglioramenti”.