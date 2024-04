Merita, Vito Grassi: Al Sud imprese d’eccellenza già integrate nelle filiere strategiche europee 

“Nonostante le numerose criticità strutturali radicate e permanenti, il Mezzogiorno rappresenta un’area economica di tutto rispetto, anche se confrontata con altri Paesi Europei. Il PIL del Mezzogiorno è uguale o superiore – ad esempio – a quello di Paesi come Repubblica Ceca, Irlanda, Danimarca, Portogallo e Grecia”. Così Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo alla giornata conclusiva dell’evento della Fondazione Merita “Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterraneo” dedicata alle Filiere produttive e alle Politiche industriali. “Parliamo di un’area – prosegue Grassi – in cui si sono insediate, da anni e con successo, eccellenze imprenditoriali in vari settori, grandi aziende italiane, ma anche multinazionali, che hanno scelto questo territorio per stabilire i propri impianti e contribuire allo sviluppo di un indotto di alta qualità. Nella struttura economica meridionale, sbilanciata su attività di servizio a bassa produttività, emerge infatti un gruppo “di testa”: imprese che spiccano per performance economiche particolarmente soddisfacenti e sono posizionate in vari segmenti delle catene del valore strategiche”.

Le circa 90 mila imprese che soddisfano i requisiti della Smart Specialization Strategy (S3), aggiunge il vicepresidente di Confindustria, “sono diffuse in diversi settori nevralgici tra cui agroalimentare, chimica verde, automotive, aerospazio. Riconoscere le specializzazioni produttive del Mezzogiorno già integrate nelle filiere strategiche europee costituisce una precondizione rispetto a una politica industriale in grado di coniugare obiettivi di sviluppo, sicurezza energetica e coesione territoriale. Supportare queste filiere – così come quelle di frontiera – consentirebbe inoltre di sviluppare la rete produttiva locale e attirare investimenti esteri, con effetti di indotto positivi per l’intero tessuto industriale nazionale”.

Affinché le risorse messe in campo per i singoli progetti siano utilizzate in maniera efficace, “oltre a una mappatura dei fabbisogni essenziali di ciascuna filiera e del rispettivo posizionamento internazionale, con un focus sulle dipendenze strategiche in una prospettiva europea risulta imprescindibile una programmazione pubblica di lungo corso che collochi lo sviluppo territoriale all’interno di una strategia continentale”, dice Grassi.

“Questo rilancio industriale necessita, inoltre, di un quadro di policy sistemico, organico e prospettico volto a sostenere e qualificare l’offerta produttiva del Mezzogiorno, anche mediante strumenti complementari e selettivi di politica industriale: ZES unica per il Mezzogiorno, Contratti di sviluppo, Accordi di Innovazione”, conclude Grassi.