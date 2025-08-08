Merz “La Germania sospende export di armi a Israele”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato una sospensione delle esportazioni verso Israele di equipaggiamento militare che potrebbe essere usato nella Striscia di Gaza. “Israele ha il diritto di difendersi dal terrorismo di Hamas. Il rilascio degli ostaggi e i negoziati per un cessate il fuoco sono la nostra massima priorità. Il disarmo di Hamas è essenziale: Hamas non deve svolgere alcun ruolo a Gaza in futuro. L’approccio ancora più duro approvato dal Gabinetto di Sicurezza israeliano rende sempre più incerto come questi obiettivi saranno raggiunti. Fino a nuovo avviso, il governo tedesco non autorizzerà alcuna esportazione di equipaggiamento militare che potrebbe essere utilizzato nella Striscia di Gaza”.

Così il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “Il governo tedesco rimane profondamente preoccupato per le continue sofferenze della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Con l’offensiva pianificata – aggiunge -, il governo israeliano ha una responsabilità ancora maggiore di prima nel fornire aiuti. Deve consentire un accesso completo per la consegna degli aiuti, anche alle organizzazioni delle Nazioni Unite e ad altre istituzioni non governative. Seguendo le corrette misure adottate negli ultimi giorni, Israele deve continuare a migliorare in modo completo e sostenibile la situazione umanitaria a Gaza. Inoltre, il governo tedesco chiede urgentemente al governo israeliano di non intraprendere ulteriori passi verso l’annessione della Cisgiordania”, conclude Merz.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-