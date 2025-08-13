Merz: l’Ucraina deve essere al tavolo dopo il vertice Trump-Putin

Il cancelliere tedesco: il cessate il fuoco prima di tutto

Berlino, 13 ago. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nelle dichiarazioni alla stampa seguite al suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alla videoconferenza che i due hanno tenuto con gli altri leader europei e con il presidente Usa Donald Trump, alla vigilia del suo incontro con Putin in Alaska,, ha detto che “sono stati chiariti diversi punti”, come il fatto che l’Ucraina deve essere al tavolo quando si svolgeranno ulteriori incontri” e che “i negoziati devono procedere nel giusto ordine e il cessate il fuoco deve venire prima di tutto”. Secondo Merz “gli elementi essenziali dovranno poi essere concordati in un accordo quadro”.