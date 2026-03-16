Merz: offensiva di terra israeliana in Libano un “errore”

Il cancelliere si rivolge così agli “amici di Israele”

Berlino, 16 mar. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito “un errore” l’operazione di terra in Libano annunciata lunedì da Israele, esortando “gli amici israeliani” a non intraprendere un'”offensiva” che “aggraverebbe ulteriormente la già estremamente tesa situazione umanitaria” nel Paese.”Seguiamo con notevole preoccupazione l’offensiva di terra israeliana. Un’offensiva di questo tipo non farebbe altro che aggravare la già altissima situazione umanitaria e il drammatico esodo di rifugiati. Pertanto, ci appelliamo con urgenza ai nostri amici israeliani: non intraprendete questa strada. Sarebbe un errore. Su questo punto siamo d’accordo anche con i nostri principali partner in Europa”, ha affermato in conferenza stampa a Berlino.