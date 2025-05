Mes, Calenda: ‘no’ Salvini? All’ incoerenza bisogna fare pernacchie

Roma, 13 mag. (askanews) – “Salvini vuole distruggere l’Europa e vuole farlo insieme ai suoi compagni che sono la Afd, Orban, Le Pen eccetera. C’è un piccolo dettaglio che Salvini omette di dire: che senza l’Europa, l’euro e la Bce, l’Italia è fallita. Stiamo parlando di uno che ha fatto fortuna politicamente dicendo ‘fuori dall’euro’ per dieci anni e poi è finito per appoggiare il governo Draghi. Allora in un paese del genere quando Salvini dice una cosa dovrebbero fargli delle pernacchie. Quello che dice non ha nessun valore, tranne il fatto che fa fare una figura all’esecutivo di un governo nconfuso nel pieno del caos”. Così Carlo Calenda, in un punto stampa fuori dalla Camera dei deputati, in merito alle dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega contro il Mes.

“L’Italia è un grande paese fondatore dell’Unione europea e quando ci sono vertici internazionali che comprendono i paesi fondatori, l’Italia c’è”, ha affermato Calenda sull’assenza della premier Giorgia Meloni al vertice di Kiev. Invece di “non far finta di fare il free rider, cioè andare per conto suo, l’Italia deve assumersi le sue responsabilità che significa siglare il Mes” e “se decide di partecipare alla Difesa europea non prende la capitaneria di porto e la mette in mezzo per arrivare al 2%” di spesa militare “perché neanche Totò e Peppino facevano quelle cose ma fare una roba seria”.