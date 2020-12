Mes: Della Vedova, ‘Pd e Iv dicano sì e non lascino Italia in zona grigia’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Sul Mes va in onda la commedia degli equivoci: quello di un M5S europeista e quello di un centrodestra diviso. La verità è che l’opposizione è in mano ai sovranisti della Lega, che traina tutto il centrodestra, anche Forza Italia, verso un insensato no alla riforma del Mes; il governo, invece, è in mano ai populisti decadenti del M5S e al loro rifiuto autolesionista delle risorse del Mes pandemico. Non a caso, M5S e Lega insieme hanno dato vita all’esecutivo italiano più ostile a Bruxelles”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.