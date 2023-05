Mes, Giorgetti “Nessun ricatto, si troverà una soluzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes è già arrivato in Parlamento lo scorso novembre e il Parlamento ha dato mandato al governo di non portarlo avanti. Questa è la situazione, vedo una ricostruzione dei media abbastanza surreale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al Festival dell’Economia di Trento.

“Il Parlamento italiano mi ha anche detto che potrebbe cambiare” la sua posizione “se cambiano alcune cose, quindi non è una trattativa sul Mes”, spiega. “Noi non ricattiamo nessuno mettendo sul piano una cosa con l’altra. Continuo ad essere realisticamente fiducioso, alla fine una soluzione di soddisfazione per tutti si troverà”.

“Una crescita del Pil dell’1,2-1,4% è l’auspicio del ministro Giorgetti. “So che siamo in una realtà complessa, l’approccio del governo sulle previsioni e sui documenti di finanza è sempre stato prudente, non abbiamo mai venduto quello che non avevamo”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).