Mes, Gualtieri: “Campagna terroristica da Salvini e Borghi”

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Quella sul è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone” su una riforma che “in sostanza non cambia nulla”. A sottolinearlo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Mezz’ora in più’. “Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa”, ha aggiunto il ministro.

Quanto alla manovra, “c’è stato un dibattito vivace per usare un eufemismo, c’è spesso una attenzione eccessiva al giorno per giorno e troppa poca capacità di tenere i nervi saldi e di guardare le cose un po’ più in prospettiva. Alla fine abbiamo saldato il conto del Papeete, siamo riusciti a fare un miracolo con una che rilancia la crescita e l’equità dell’Italia” ha evidenziato Gualtieri.

Alla domanda circa il rischio di una possibile crisi a gennaio anche a fronte dei rinvii a luglio di alcune misure della manovra il ministro ha risposto: “Penso assolutamente no”. “Il rinvio a luglio dipende anche dalle risorse, se avessimo avuto più soldi dopo l’Iva, non c’è questa malizia politica in un rinvio”, ha assicurato Gualtieri.