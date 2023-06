Mes, Urso “Deciderà il Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Parlamento è espressione della volontà dei cittadini, non ci sono paesi europei che aspirano ad utilizzare il Mes e certamente non lo faremo noi”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Radio 24. “Il Parlamento deciderà nei tempi e nelle modalità” ha aggiunto “in una logica di pacchetto per meglio difendere l’interesse nazionale”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).