Messa di Pentecoste, monito del Papa: Abbattere i muri d’odio, basi di nazionalismi e guerre

“Lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell’indifferenza e dell’odio”, e “dove c’è l’amore non c’è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell’esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici”. Lo ha detto Papa Leone XIV nella messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. “E di tutto questo sono tragico segno le guerre che agitano il nostro pianeta”, ha aggiunto il Pontefice.

“Lo Spirito apre le frontiere anche tra i popoli”, ha spiegato Papa Prevost nell’omelia: “Le differenze, quando il Soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell’altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere, e che ci mette tutti in cammino, insieme, nella fraternità”.

“Invochiamo lo Spirito dell’amore e della pace, perché apra le frontiere, abbatta i muri, dissolva l’odio e ci aiuti a vivere da figli dell’unico Padre che è nei cieli”, ha detto.

Il Papa ha fatto parlato anche dei femminicidi. “Lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni”, ha detto Papa Leone XIV nella messa di Pentecoste in Piazza San Pietro.

“Penso anche – con molto dolore – a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull’altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio”, ha aggiunto il Pontefice.