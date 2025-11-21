Messaggero, Robero Napoletano nuovo direttore dal 2 Dicembre

Roma, 21 nov. (askanews) – Roberto Napoletano assumerà dal 2 Dicembre la direzione della direzione del quotidiano “Il Messaggero”. Lo ha comunicato la Caltagirone Editore, aggiungendo il proprio “ringraziamento al direttore uscente, dottor Massimo Martinelli” e rivolgendo “al dottor Napoletano i migliori auguri di buon lavoro”.
Nato a La Spezia nel 1961, Napoletano torna alla guida del quotidiano di Roma che ha già diretto dal 2006 al 2011 passando successivamente alla direzione de Il Sole24ore. Dall’aprile del 2024 Napoletano ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Mattino di Napoli.