Messaggi antisemiti e minacce di morte, tra i denunciati da Segre anche Chef Rubio

Ieri la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per minacce ricevute online. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, apprende l’Ansa, ha presentato le denunce querele alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo. Si tratta pdi persone che negli ultimi mesi sui social o con delle email hanno inviato messaggi di “odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte”. Tra questi ci sarebbe anche c’è anche Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, noto sia per le sue trasmissioni televisive, Unti e bisunti o Camionisti in trattoria sia sui social, dove ha centinaia di migliaia di follower.