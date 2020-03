Messaggio di solidarietà dell’ambasciatore romeno all’Italia

“Cari amici italiani, vogliamo esprimere la nostra vicinanza all’Italia e all’intero popolo italiano. Siamo convinti che l’Italia ha la capacità di riprendersi e di superare questa sfida”. Inizia così il messaggio di sostegno e vicinanza all’Italia inviato dall’ambasciatore di Romania a Roma George Bologan. “È un momento difficile, però sarà superato, ed è importante quello che faremo dopo, e vi voglio assicurare che la Romania sarà accanto all’Italia, adesso, con un forte messaggio di solidarietà, e sarà accanto all’Italia anche dopo”, ha aggiunto l’ambasciatore ricordando i legami culturali ed economici tra Roma e Bucarest.

“Voglio oggi ringraziare tutti i miei connazionali che sono medici, infermieri e lavorano negli ospedali italiani con dignità, determinazione; ringrazio i ricercatori di origine romena che in questo momento stanno lavorando per trovare soluzioni; ringrazio, altrettanto, le persone che stanno assistendo le persone più vulnerabili, di cui dobbiamo aver cura, perché la nostra società ha bisogno di fonte di saggezza. Le regole non sono un limite alla nostra libertà, ma sono imposte per aiutarci, e dobbiamo essere responsabili, perché tutti siamo responsabili di tutti. Voglio assicurare tutto il popolo italiano del nostro affetto e portare anche il saluto del Presidente della Romania Klaus Iohannis”, ha poi detto nel video messaggio pubblicato su Facebook Bologan. “Invito tutti i miei connazionali a dire ‘Siamo con te, Italia!’, e mi rivolgo a tutti coloro che vivono oggi in Italia dicendo ‘oltre le nuvole il cielo è sempre sereno’”.