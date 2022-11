Messi-gol, Adani esplode: show divide Twitter – Video

(Adnkronos) – Leo Messi a segno per l’Argentina contro il Messico e Daniele Adani, commentatore per la Rai ai Mondiali, esplode in telecronaca. “Messiiiiii! Messiiiii! Leo Messiiii! Il sinistro migliore del mondo”, urla Adani quando il numero 10 fa centro nel match. Quindi, Adani ‘tracima’ con riferimenti a Rosario, città natale di Messi, “la città del calcio”. Il telecronista Stefano Bizzotto prova a riportare il discorso su dati ed elementi di cronaca, ma il tentativo viene travolto dall’ondata di Adani: “Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo -urla ancora commosso -… rispetto per il numero 1…. Rosario, città del calcio… questo calciatore che troppe volte è stato criticato… anche quando era a Barcellona. quando è arrivato sofferente da giovane, non ha mai dimenticato l’argentino… parla rosarino…. ha pianto per la seleccion ed è lui che la tiene in vita”.

Il ‘monologo’ di Adani rapidamente infiamma Twitter, sempre molto attento alle performance del commentatore-opinionista. C’è chi apprezza la passione del racconto e chi giudica eccessivo e quasi grottesco il pathos mostrato.