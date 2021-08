Messico, è made in Italy l’impianto funiviario più lungo dell’America Latina

È composto da più di 300 cabine da 10 posti, trasporta ogni giorno fino a 100.000 persone, e si sviluppa per 10,6 chilometri lungo sette stazioni. È stato inaugurato a Città del Messico il nuovo impianto funiviario Cablebus 2, il più lungo dell’intera America Latina. E il cuore tecnologico, sottolinea un comunicato, “è completamente italiano perché a realizzarlo, utilizzando le soluzioni più innovative, è la Leitner di Vipiteno: un ulteriore successo per l’intero made in Italy nel mondo”.

“Con la realizzazione dell’impianto Cablebus 2 ad opera della Leitner – in sinergia con la messicana Alfa e il governo locale – il nostro Paese contribuisce ad uno dei più importanti progetti di mobilità urbana in Messico”, indica in una nota l’ambasciata italiana, presente alla cerimonia con l’Incaricato d’affari ad interim Tommaso Coniglio, insieme alla governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, al ministro dei Trasporti, Jorge Arganis Diaz Leal, e all’AD di Leitner, Martin Leitner. “Siamo orgogliosi – si dice poi – che la tecnologia italiana sia al servizio di un trasporto urbano innovativo, rapido, sicuro ed ecologico, che favorisce lo sviluppo economico e sociale di Iztapalapa, uno dei quartieri più popolati e meno agiati di Città del Messico, ora dotato di una struttura di assoluta avanguardia”.

Il Cablebus 2 è infatti un impianto dall’alto valore sociale: “Con questa opera, la funivia più lunga dell’America Latina – ha commentato Sheinbaum – non solo abbiamo portato a termine un importante e strategico investimento nel trasporto pubblico, ma avviato un progetto che riduce le disuguaglianze”. Nel distretto di Iztapalapa, a sud-est della capitale. vivono quasi due milioni di persone e la mobilità, grazie alla nuova linea, avrà evidenti benefici. Se per percorrere l’intero tragitto in auto ci si impiega un’ora e 15 minuti, con Cablebus 2 i tempi vengono dimezzati in 36 minuti di viaggio. Le autorità stimano che grazie alla nuova linea, il distretto verrà investito da un importante sviluppo economico e sociale, stimando un incremento di 1.475 nuove imprese e 4.200 nuovi posti di lavoro.

Il Cablebus è un impianto sostanzialmente silenzioso ed ad alta valenza ecologica, consentendo di ridurre le emissioni di CO2, grazie all’alimentazione elettrica e alla diminuzione del traffico viario, data la sua integrazione con i trasporti pubblici (le due stazioni terminali si collegano a terminal di autobus e metropolitana). E il viaggio in funivia nel quartiere consentirà tra l’altro di ammirare dall’alto anche un’altra importante novità, che si inserisce nell’ampio progetto di rivalutazione di Iztapalapa. Su incarico del governo cittadino, circa 40 artisti hanno dato vita ad un centinaio di murales su soffitti e facciate degli edifici che sorgono lungo il percorso del Cablebus 2.