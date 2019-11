Messico, l’arte del Carnevale di Viareggio protagonista del Dia de Los Muertos

Viareggio (Lucca) e Città del Messico unite sotto il segno della creatività e del saper coinvolgere un’intera comunità intorno alle proprie tradizioni: con questo spirito nasce il progetto che vede gli artisti messicani che ogni anno partecipano al Dia de Los Muertos, la festa messicana più conosciuta al mondo, partecipare a un master sulla cartapesta che vede come insegnanti d’eccezione artisti del Carnevale di Viareggio. Il progetto è voluto dalla Fondazione Carnevale di Viareggio e dal Ministero della cultura di Città del Messico, con il coinvolgimento dell’Istituto italiano di cultura, dell’Ambasciata italiana a Città del Messico, e il contributo della sede messicana della Ferrero, azienda partner del Carnevale viareggino. È la prima volta che l’evento messicano collabora con una realtà internazionale. Tre settimane intense dedicate allo studio della creatività, dei materiali e delle lavorazioni tipiche delle grandi opere di Viareggio, con un focus anche sulle coreografie, per realizzare opere in cartapesta, che parteciperanno alle manifestazioni del Dia de Los Muertos, vero e proprio festival della vita, durante il quale i messicani scendono in piazza per onorare la memoria dei propri defunti, con un forte senso di condivisione e di appartenenza alla comunità. Proprio per le sfilate del Dia de Los Muertos la costruttrice Marella Sampieri ha realizzato una serie speciale di maschere e copricapi a tema, mentre gli artisti di Città del Messico hanno donato al Museo del Carnevale una grande scultura raffigurante un teschio con le tipiche decorazioni delle celebrazioni. Il progetto si concluderà a gennaio con la presenza di una delegazione di artisti messicani in Cittadella per uno scambio di saperi.