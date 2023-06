Messico, lectio magistralis del generale Molinese sulla tutela del patrimonio pubblico

19 giugno, presso il Museo Antropologico di Città del Messico il Generale Vincenzo Molinese, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), ha tenuto una lectio magistralis sul sistema di salvaguardia, prevenzione e protezione del patrimonio culturale italiano. Alla conferenza, organizzata dal Ministero della Cultura del Messico, dall’Istituto Nazionale per l’Antropologia e la Storia (INAH) in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, sono intervenuti Diego Prieto, Direttore Generale dell’INAH, Erendira Cruzvillegas, Consigliera giuridica del Ministero della Cultura, Tommaso Coniglio, Funzionario vicario dell’Ambasciata, oltre a numerosi dirigenti dei Ministeri degli Esteri, Interno, Cultura, Finanze, nonché della Procura e dell’Agenzia delle Dogane del Messico.

Molinese, insieme al Tenente Colonnello Lanfranco Disibio, Capo Ufficio Operazioni dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, ha illustrato il quadro normativo che, a partire della Costituzione, si svolge attraverso il Codice dei Beni Culturali, il Codice Penale e il TULPS, distinguendo la prevenzione dalla repressione e illustrando l’organizzazione, i compiti e i risultati operativi dei Carabinieri TPC. Ha inoltre svolto un approfondimento sulle due banche dati sviluppate da società informatiche italiane e gestite dai Carabinieri dell’Arte: “Leonardo” e “Banca dati dei Beni Illecitamente Sottratti”, nonché sul nuovissimo motore di ricerca S.W.O.A.D.S (Stolen Works of Art Detection System) dei Carabinieri TPC che, attraverso l’intelligenza artificiale, consente di rintracciare automaticamente nel web beni trafugati.

(fonte: aise.it)