Messico, Magneti Marelli inaugura il quarto impianto produttivo

La milanese Magneti Marelli, azienda dedicata alla produzione di componenti elettronici per veicoli, ha inaugurato il quarto impianto produttivo in Messico nella località di Ramos Arizpe, nello stato di Coahuila. Nel nuovo impianto da 17 milioni di dollari darà lavoro a 250 persone, si fabbricherà il componente del corpo di accelerazione per il settore automobilistico. Marelli è presente in Messico anche con le sedi di Toluca, Tepotzotlan e Saltillo. All’inaugurazione sono stati presenti il governatore dello stato di Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, il Direttore Generale dello stabilimento Marelli, Humberto Lopes, il Direttore delle Risorse Umane di Powertrain Messico Magneti Marelli, Luis Delabra, e Direttore delle Risorse Umane del Nord America di MM, Hannah Mcmahon.

