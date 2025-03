Messico Maravilloso 2025, roadshow in sei città d’Italia

Dopo il grande successo della prima edizione, torna México Maravilloso, l’evento itinerante che porta il meglio della cultura, dell’arte, della gastronomia e delle opportunità economiche del Messico in Italia. Nel corso dell’edizione 2025/2026 il progetto attraverserà diverse città italiane – Roma, Milano, Verona, Firenze, Napoli, e Reggio Calabria – con un programma ricco di esperienze immersive pensate per favorire l’incontro tra le eccellenze messicane e il pubblico italiano.

Promosso ed organizzato dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal) con il supporto dell’Ambasciata del Messico in Italia e del Consolato Generale del Messico a Milano e con la sponsorizzazione di Palladium Hotel Group, Caribe Mexicano, Air Europa e Bahia Principe, il progetto México Maravilloso si propone di consolidare i legami culturali ed economici tra i due Paesi, offrendo una vetrina unica per la scoperta delle meraviglie messicane.

BUSINESS IN CRESCITA: MESSICO PARTNER STRATEGICO

Il legame economico tra Messico e Italia è in continua crescita, come sottolinea Letizia Magaldi, Presidente della CaMexItal: “Il Messico è oggi il secondo partner commerciale per l’Italia nelle Americhe e il terzo tra i Paesi dell’Unione Europea. Nel 2023, l’export italiano verso il Messico ha raggiunto gli 8,6 miliardi di dollari, con una crescita del 10,4% rispetto all’anno precedente, mentre l’import italiano dal Messico è aumentato del 13%, attestandosi a circa 1 miliardo di dollari. Oltre 1.800 aziende italiane operano in Messico, e gli investimenti italiani hanno superato i 9 miliardi di euro. Attraverso México Maravilloso, vogliamo rafforzare ulteriormente questi legami, creando nuove opportunità di scambio in settori chiave come turismo, tecnologia, food, design e automotive”.

Patrocinatori del progetto México Maravilloso.

RODASHOW IN SEI CITTÀ ITALIANE E FAMTRIP PER OPERATORI TURISTICI

México Maravilloso 2025 promette di essere un viaggio straordinario nel cuore del Messico, offrendo al pubblico italiano un’esperienza immersiva tra cultura, arte, gastronomia e business. Non solo.

Il progetto prevede anche un roadshow dedicato al turismo trade con seminari formativi rivolti ad agenzie di viaggio, tour operator e ai principali player del turismo italiano. Durante gli incontri verrà presentata l’offerta turistica del Messico con un focus su esperienze autentiche e itinerari esclusivi.

Le tappe del roadshow toccheranno nei prossimi mesi sei città strategiche: Lecce, Brindisi, Bari, Forlì, Ferrara e Bologna.

Oltre agli eventi formativi, México Maravilloso 2025 includerà due fam trip riservati ai principali operatori turistici italiani (a maggio e a ottobre), offrendo loro l’opportunità di scoprire in prima persona le bellezze e le eccellenze del Messico. A completare il progetto, un fam trip esclusivo per la stampa, che consentirà ai giornalisti di immergersi nelle atmosfere uniche del paese e raccontarle al pubblico italiano.

“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere al pubblico italiano un Messico autentico e sfaccettato, che va oltre le immagini più tradizionali. Vogliamo raccontare le bellezze culturali e naturali, la ricchezza della nostra gastronomia e le numerose opportunità di scambio e investimento tra Messico e Italia. Il turismo è uno degli asset fondamentali della nostra economia, e attraverso México Maravilloso puntiamo a rafforzare il legame tra questi due Paesi straordinari”, dichiara Massimo Ariello, responsabile turismo della CaMexItal.

Uno dei focus principali dell’edizione 2025 sarà la gastronomia, con l’iniziativa México Excell Food, che vedrà la partecipazione di 19 stati messicani, tra cui Oaxaca, Yucatán, Jalisco e Chiapas. Le Camere di Commercio italiane ospiteranno eventi esclusivi, degustazioni e show cooking con l’obiettivo di far conoscere la biodiversità e l’autenticità della cucina messicana.