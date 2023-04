Messico, per la prima volta un Consolato in Sardegna

La Sardegna avrà il suo primo Consolato del Messico, il primato spetta a Renato Chiesa, avvocato cagliaritano titolare dell’omonimo studio legale, appena nominato console onorario degli Stati Uniti Messicani per l’intera circoscrizione regionale. Il Messico è il primo tra i paesi extraeuropei membri del G20 ad avere una rappresentanza diplomatica in Sardegna. “Sono onorato del riconoscimento tributatomi dal governo messicano e di poter rappresentare la meravigliosa comunità messicana in Sardegna”, dice il nuovo console assicurando il suo impegno affinché “in un mondo sempre più globale” il consolato da lui guidato possa costituire anche “un ponte tra il Messico e la Sardegna con la promozione degli scambi commerciali e culturali tra una delle venti più grandi economie del mondo e l’Isola”.