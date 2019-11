Messico, premio per Stevanato Group che programma nuovi investimenti sul sito di Monterrey

Stevanato Group – azienda specializzata nella produzione di contenitori in vetro e dispositivi di somministrazione del farmaco in plastica, macchinari per la formatura del vetro, per l’ispezione visiva, per l’assemblaggio ed il confezionamento di dispositivi medicali e servizi di analisi – ha ricevuto il “Premio Italia México” per la categoria Grande Impresa, grazie agli ottimi risultati ottenuti in oltre 10 anni di presenza nel Paese centro americano tramite il sito produttivo Ompi North America con sede a Monterrey. Il riconoscimento, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Messico, è stato consegnato durante una cerimonia organizzata presso l’Ex Convento di San Hipólito, nel Centro Storico di Città del Messico. “Tutta la famiglia Stevanato è particolarmente orgogliosa del premio ricevuto, per cui desideriamo ringraziare la Camera di Commercio Italiana in Messico, e in particolare il Presidente Lorenzo Vianello – ha dichiarato Franco Stevanato, Amministratore Delegato di Stevanato Group – E’ per noi un riconoscimento molto sentito e significativo perchè attesta il nostro impegno profuso in più di un decennio per creare un polo d’eccellenza nel Paese, in grado di fornire un notevole apporto strategico per la crescita del Gruppo. Anche per il futuro, l’impianto di Monterrey sarà un punto fondamentale per il presidio di un mercato nevralgico come quello Nord Americano”. L’impianto di Ompi North America riveste un’importanza particolare per Stevanato Group, in quanto si tratta del primo greenfield del Gruppo, inaugurato nell’ottobre 2008 su un’area di 7.000 mq.

Lo stabilimento è stato realizzato per offrire una maggiore vicinanza e servizio ai clienti farmaceutici nordamericani nell’ambito della strategia di internazionalizzazione dell’azienda. Attualmente è uno degli stabilimenti più avanzati al mondo per la produzione di contenitori in vetro ad uso farmaceutico (flaconi, tubofiale e fiale). Nel marzo del 2013, il polo produttivo è stato oggetto di un significativo ampliamento, con un investimento di 360 milioni di pesos messicani (pari all’epoca a circa 22 milioni di euro) che ha portato quasi a raddoppiare la superficie occupata, arrivando a 12.000 mq coperti. L’ampliamento dell’impianto ha avuto come obiettivo quello di consentire un aumento della produzione di flaconi, tubofiale e fiale seguendo i più elevati standard qualitativi internazionali del primary packaging farmaceutico. Di pari passo con l’ampliamento fisico, il numero di dipendenti è continuamente cresciuto nel corso degli anni e, ad oggi, è stato raggiunto il traguardo di circa 500 collaboratori, che collocano l’impianto Ompi North America come quello più grande nei Paesi in cui Stevanato Group è presente, dopo la sede centrale di Piombino Dese. Attualmente, il sito di Monterrey, per il quale sono previsti ulteriori investimenti nei prossimi anni per la produzione di prodotti strategici per il mercato biofarmaceutico, è un impianto d’eccellenza sia per tecnologie di formatura sviluppate in-house, che per know-how del personale tecnico formatosi nei vicini poli universatari e nelle operations. Il personale messicano ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo del Gruppo avendo assistito e contribuito all’avviamento degli altri impianti greenfield in Cina e più recentemente in Brasile.