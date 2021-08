Messico: Schroders, nonostante peso crisi prospettive in netto miglioramento (3)

(Adnkronos) – In secondo luogo, aggiunge, “sembra che le preoccupazioni degli investitori sul contesto normativo messicano stiano diminuendo. Nonostante i titoli di giornale e l’incertezza creata dalla regolamentazione del settore energetico, la statunitense Sempra Energy ha lanciato un’offerta per acquisire il distributore di gas messicano Ienova. Le ferrovie sono un altro settore soggetto all’incertezza normativa, eppure gli investitori canadesi sono stati coinvolti in una guerra di offerte per la Kansas City Southern, quotata negli Stati Uniti ma con quasi metà degli asset in Messico”.