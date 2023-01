Messina Denaro, arrestato “senza pentiti” o “soffiate anonime”

Il boss latitante Matteo Messina Denaro soffrirebbe del morbo di Chron, oltre ad una patologia tumorale. E da qui che parte l’indagine investigativa: “senza pentiti o soffiate anonime” precisa il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia, conversando con i cronisti a palazzo di giustizia. Le informazioni vengono captate monitorando i parenti del boss latitante da 30 anni e arrestato oggi alla clinica La Maddalena di Palermo. I pm a quel punto incrociano i dati: cercano un uomo di 60 anni, siciliano, malato oncologico. Si scopre che esiste un soggetto corrispondente – Andrea Bonafede – sottoposto a due interventi chirurgici: uno in piena emergenza covid in Sicilia e l’ultimo a maggio scorso, alla clinica La Maddalena. Il punto di svolta arriva incrociando i dati: nel giorno dell’intervento avvenuto Andrea Bonafede era a Campobello di Mazara. In clinica sotto i ferri c’era qualcun altro. A questo punto – nel prosieguo delle indagini del Ros – viene fuori l’appuntamento fissato per oggi dove erano in programma prelievi e seduta di chemioterapia. “Abbiamo avuto solo il tempo di allertare il GIS – ha detto De Lucia – e non appena si e’ avuta conferma dell’accettazione e’ partito il blitz”. Lo riferisce l’Agi.