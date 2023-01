Messina Denaro, dall’annuncio di Angelosanto al trasferimento in una località sicura

“Oggi 16 gennaio 2023 i Carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all’interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche”. Così in un video inviato alle redazioni dall’ufficio stampa del Comando generale dell’Arma dei carabinieri il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros.

Il superlatitante Matteo Messina Denaro “è in trasferimento in una località sicura”, ha proseguito il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros. Quando è stato catturato, ha spiegato, “non ha opposto resistenza”. Fatto salire su un furgone bianco, è stato portato via.