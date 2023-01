Messina Denaro, individuato un secondo covo: una stanza blindata a 1 km di distanza dall’altro appartamento

Individuato a Campobello di Mazara un secondo covo del capomafia Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì mattina a Palermo. Si tratterebbe di una sorta di stanza blindata in un appartamento a poco meno di un chilometro di distanza dal covo di via Cb31, poi rinominata via San Vito dove il boss avrebbe trascorso gli ultimi mesi di latitanza e dove i carabinieri del Ros hanno trovato degli scontrini fiscali, un’agenda e i documenti sanitari di Messina Denaro.

Secondo quanto si apprende il bunker si trova a via Maggiore Toselli. Il nascondiglio si trova a meno di un km dall’appartamento di via Cb 31 a Campobello di Mazara, scoperto ieri dai carabinieri.