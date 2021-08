Messina: estate in sicurezza, Questore emette tre ‘Daspo Willy’ a Barcellona Pozzo di Gotto

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, predisposti per il periodo estivo dalla Questura di Messina al fine di garantire massima sicurezza ai turisti e a tutti i cittadini, il Questore ha emesso quattro provvedimenti nei confronti di “soggetti ritenuti pericolosi”. Si tratta di tre D.A.C.Ur. (divieto d’accesso alle aree urbane) emessi nei confronti di tre giovani di Barcellona Pozzo di Gotto, della durata rispettivamente di 2 anni per un diciottenne e di 18 mesi per due minorenni, e di un foglio di via obbligatorio della durata di tre anni per un georgiano di 40 anni. Nello specifico, i tre destinatari del cosiddetto “Daspo Willy” sono gli autori dell’aggressione consumata a Milazzo la notte del 9 agosto scorso, ai danni di due loro coetanei.