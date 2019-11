Messina, incendio su traghetto: passeggeri in salvo

Reggio Calabria, 27 nov. (Adnkronos) – E’ stato spento dopo cinque ore l’incendio divampato, intorno alle 16, su una nave traghetto che da Tremestieri, in provincia di Messina, stava navigando verso Reggio Calabria. Dalla sala operativa dei vigili del fuoco sono state inviate al porto di Reggio Calabria delle squadre attrezzate per intervenire, insieme al nucleo sommozzatori, a bordo dell’imbarcazione. Soccorsi i passeggeri da motovedette della Capitaneria di Porto e da un’imbarcazione dei vigili del fuoco, il traghetto è stato rimorchiato nel porto di Reggio Calabria. Fatti scendere i mezzi pesanti a bordo, è stata avviata una verifica delle temperature nelle strutture dello scafo per accedere alla sala macchina e spegnere definitivamente l’incendio intorno alle 21.