Metà agosto di fuoco, quest’anno anche al Circolo Polare Artico

Quel giorno è arrivato. Nella UE, così come altrove, si dovrà attendere la serata inoltrata per poter avere notizie fresche, anzi fredde, almeno dello spirito con cui si sono incontrati e, presumibilmente, stretto la mano Trump e Putin. Per conoscere il resto, quali altri argomenti, oltre la questione ucraina, saranno stati trattati, sarà necessario attendere la notte se non il mattino successivo.

Una divagazione fuori tema. Un tempo, se in campagna accadeva un incidente di una certa importanza, la sua gravità era stabilita dagli agricoltori anziani. Costoro venivano allo scoperto dopo una breve consultazione tra loro stessi.

Quello che faceva da portavoce o annunciava che non si trattava di un inconveniente serio e che quindi il lavoro poteva continuare senza problemi. Se invece i danni fossero stati più consistenti, lo stesso portavoce avrebbe indicato ai lavoratori di interrompere il lavoro e restare in attesa di riprendere alla fine dello stesso mese. Era infatti convinzione inoppugnabile degli agricoltori di un tempo, nemmeno molto remoto, che i problemi più importanti andassero risolti nell’ottavo mese dell’anno.

Talvolta sacro e profano riescono a agire in sintonia. Potrebbe succedere che, ricorrendo oggi l’anniversario della sua assunione, la Madonna si faccia parte diligente nella ormai più che nota riunione di Anchorage che dia ai due presidenti motivo valido per stringersi la mano.