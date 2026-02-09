Meta, Antitrust Ue pronta a imporre misure su assistenti IA Whatsapp

Roma, 9 feb. (askanews) – La Commissione europea vuole imporre una serie di misure al gruppo Meta, la casa madre di Facebook, sull’accesso a favore di terze parti per i servizi di intelligena artificiale sulla piattaforma di messaggistica Whatsapp. Con un comunicato, l’esecutivo comunitario afferma di aver inviato una lettera di messa in mora a Meta, in base a una valutazione preliminare di violazione delle normativa sulla concorrenza in questo segmento.
“Le pratiche di Meta – afferma l’Antitrust Ue – rischiano di impedire ai concorrenti di entrare nel mercato a rapida espansione degli assistenti IA”.
Per questo, si legge “la Commissione intende imporre delle misure ad interim, per evitare che queste pratiche causino danni gravi e irreparabili al mercato, fermo restando il diritto alla difesa di Merta e quello di rispondere”.
The Commission therefore intends to impose interim measures to prevent this policy change from causing serious and irreparable harm on the market, subject to Meta’s reply and rights of defence.
Meta’s flagship products are its social networks, such as Facebook and Instagram, and consumer communication applications, such as WhatsApp and Messenger. It also operates online advertising services and virtual and augmented reality products. Meta provides a general-purpose AI assistant, Meta AI.
On 15 October 2025, Meta announced an update of its WhatsApp Business Solution Terms, effectively banning third-party general-purpose AI assistants from the application. As a result, since 15 January 2026, the only AI assistant available on WhatsApp is Meta’s own tool, Meta AI, while competitors have been excluded.
The Commission has informed Meta that this policy change appears at first sight to be in breach of EU competition rules.