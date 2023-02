Meta di Sorrento, gli operatori economici si riuniscono per fare il punto su bandi, fiere e tasse

Ieri sera si svolto un’importante incontro tra gli operatori economici di Meta presso la sala consiliare del Comune di Meta. Ne dà notizia una nota dell’Atex spiegando che si tratta del “primo degli incontri mensili che saranno organizzati nel 2023” per iniziativa di Comune di Meta, Pro Loco di Meta e Atex Campania. Questi gli argomenti discussi.

Presentazione del nuovo sito web della Pro Loco e modalità di inserimento delle proprie attività nel sito;

Resto al Sud: breve Illustrazione di questa misura di finanziamento ancora attiva nel 2023 con alcuni esempi relativi a strutture che hanno ottenuto il finanziamento;

Bandi Finanziamenti 2023: presentata la scheda con tutte le misure nazionali, regionali, camerali attive nel 2023 con spese ammissibili e soggetti beneficiari;

HospitalySud: presentata la manifestazione che si terrà mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio presso la Stazione Marittima di Napoli. Con ingresso gratuito, si tratta dell’unico appuntamento del Centro Sud per gli operatori del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, personale e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme. In programma le ultime novità del settore. Sarà organizzato un gruppo che parte dalla Penisola Sorrentina;

Tassa soggiorno Meta: sono stati comunicati gli importi deliberati il 31 gennaio dal Comune di Meta per la tassa di soggiorno;

Pillole marketing: obiettivo Birmingham, Zurigo e Oporto. Illustrato come organizzarsi per promozioni “mirate”dopo l’annuncio del volo diretto da Napoli per Oporto, Zurigo e Birmingham . Fondamentale per le strutture ricettive sviluppare una capacità commerciale per non essere unicamente dipendenti dai grandi portali internazionali;

Danni causati dall’ultima mareggiata a Meta: illustrati i programmi deliberati dalla Città Metropolitana.