Meta: diamo agli italiani accesso all’IA in un ambiente di cui si fidano

Milano, 30 lug. (askanews) – “Offrire accesso gratuito alle nostre funzionalità di intelligenza artificiale su WhatsApp dà a milioni di italiani la possibilità di scegliere di usare l’IA in un ambiente che è già conoscono, di cui si fidano e che comprendono. Stiamo collaborando pienamente con l’Autorità italiana garante della concorrenza”. Replica così Meta, attraverso un portavoce, all’istruttoria avviata dall’Antitrust nei suoi confronti per abuso di posizione dominante. Da marzo, il colosso americano ha pre-installato il proprio servizio di intelligenza artificiale sull’app Whatsapp: in tal modo, secondo l’autorità, Meta potrebbe “imporre” ai propri utenti l’utilizzo dei propri servizi di chatbot e assistenza AI.