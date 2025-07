Meta, pronti 3 miliardi di euro per acquisire una quota di EssilorLuxottica

Meta investe circa 3 miliardi di euro (3,5 miliardi di dollari) per entrare con una quota vicina al 3 per cento nel capitale di EssilorLuxottica, rafforzando così la partnership avviata nel 2019 nel settore degli smart glass. L’operazione, riportata da Bloomberg e confermata da fonti interne, punta a consolidare il controllo di Meta sull’hardware indossabile, in particolare sugli occhiali con tecnologie di intelligenza artificiale. Secondo indiscrezioni, la quota potrebbe salire fino al 5 per cento.

Per Mark Zuckerberg, l’investimento è coerente con la strategia di espansione nel computing indossabile, considerato una leva chiave per avere un proprio hardware e gestire direttamente la distribuzione dei dispositivi.

EssilorLuxottica, dal canto suo, vede nell’accordo un’opportunità per affermarsi nel mondo tech. Come ha dichiarato l’amministratore delegato Francesco Milleri, l’obiettivo è diventare leader nel computing indossabile, con occhiali destinati a sostituire molti dispositivi digitali.

L’investimento arriva in una fase di trasformazione per EssilorLuxottica, che dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio sta puntando su med-tech, mercato acustico e valorizzazione del brand. Una strategia che ha già portato risultati positivi in Borsa.