Meta di Sorrento “Portoni Aperti”, concerti e arte presepiale dal 27 al 30 dicembre

“Meta Portoni Aperti” torna in penisola sorrentina dal 27 al 30 dicembre 2018. La manifestazione, promossa dal Comune di Meta con il patrocinio della Regione Campania e con la collaborazione delle realta’ associative del territorio, accompagnerà i visitatori alla riscoperta delle antiche dimore dei naviganti e delle sue peculiarità culturali, storiche, architettoniche e paesaggistiche. Nel centro storico, uno dei più suggestivi dell’intera costiera, si snoderà il ricco programma messo appunto dal comitato organizzatore, con la direzione artistica di Andrea Fienga, insieme all’Amministrazione comunale, in particolare nelle persone del sindaco Giuseppe Tito, dell’assessore alla cultura Biancamaria Balzano e dell’assessore al turismo Pasquale Cacace, con la supervisione del funzionario responsabile del II Settore Mario De Martino. Mettere in luce la bellezza nascosta e tramandare la storia locale sono gli obiettivi principali delle visite guidate che si terranno il 29 e 30 dicembre da piazza Casale verso strade, case e portoni densi di racconti, aneddoti e testimonianze.