Metalmeccanici, Pd-M5S-AVS: la trattativa riparta al più presto

Roma, 23 apr. (askanews) – “Questa mattina abbiamo incontrato i Segretari generali della Fiom Cgil, della Fim Cisl e della Uilm, Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella”. Lo annunciano in una nota congiunta Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

“Nel corso dell’incontro – si legge nel comunicato – abbiamo avuto modo di approfondire le criticità legate alla vertenza per il rinnovo del contratto ferma per il rifiuto dí Federmeccanica e Assistal di sedersi al tavolo sulla base della proposta avanzata dai sindacati e fondata sull’attuale struttura contrattuale. In un momento di particolare difficoltà dell’industria italiana ci pare quantomai urgente e necessario che la trattativa tra le parti riprenda il prima possibile. Ristabilire un quadro di corrette relazioni industriali va nell’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici, delle imprese e del Paese. Per questo vogliamo ribadire la nostra richiesta alla parte datoriale affinché riavvii al più presto la trattativa interrotta”, concludono Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein.