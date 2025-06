Metapic Italia festeggia i due anni sulla Cruise Ausonia di Grimaldi Lines: evento per i creator a Napoli

In occasione del suo secondo anniversario, Metapic Italia ha scelto Grimaldi Lines come partner d’eccezione per celebrare la propria crescita con un evento esclusivo che ha saputo fondere eleganza, innovazione e spirito mediterraneo. Il risultato? Un’esperienza memorabile per la community Metapic a bordo della Cruise Ausonia, trasformata per un giorno in un palcoscenico affacciato sul Golfo di Napoli. Domenica 22 giugno, oltre 60 creators provenienti da tutta Italia hanno vissuto un pomeriggio e una serata immersiva all’insegna del networking, della condivisione e del confronto sull’influencer marketing.

Dalle ore 17, la nave ha ospitato una vera e propria experience in cui si sono alternati momenti di bellezza, gusto e ispirazione: dal welcome cocktail sul ponte esterno con vista sul Vesuvio alle experience beauty e lifestyle, fino al DJ set nella discoteca di bordo, che ha acceso la notte napoletana. L’atmosfera, resa unica dalla sinergia tra mare e città, ha confermato Napoli come capitale ideale per eventi che uniscono creatività e territorio.

Grimaldi Lines, marchio con cui il Gruppo Grimaldi offre un network di 20 collegamenti marittimi per passeggeri nel Mar Mediterraneo, “ha scelto di supportare l’evento con entusiasmo – si legge in una nota -, offrendo uno scenario privilegiato e contribuendo a definire lo stile elegante e internazionale della giornata. La Cruise Ausonia si è rivelata un luogo perfetto per raccontare un’Italia dinamica e connessa, capace di accogliere i nuovi linguaggi del digital commerce e dell’influencer marketing”. “Siamo lieti di aver accolto a bordo della nostra Cruise Ausonia il secondo anniversario di Metapic Italia, offrendo una cornice esclusiva nel cuore di Napoli – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines –. La partnership con Metapic ci ha permesso di valorizzare al meglio una delle attività a cui teniamo molto: l’organizzazione di eventi originali e di successo, sia a nave ferma che in navigazione. Ringraziamo Metapic per la fiducia e per aver dato visibilità al nostro brand all’interno di una community così dinamica e attenta come quella dei creator e delle aziende del digital commerce”.

Tra i protagonisti dell’evento, lo storico marchio E. Marinella, icona dello stile partenopeo, che ha rappresentato l’eleganza senza tempo con la sua selezione di accessori unici, trasportando i creator Metapic dentro lo spirito di un Made in Naples. Altrettanto coinvolgente la presenza di Grafiche Napoletane, che ha dato forma visiva allo spirito della città con le sue grafiche audaci e identitarie, offrendo ai partecipanti un ricordo tangibile dell’incontro tra design e cultura urbana. Cuore di Napoli ha portato il valore simbolico del suo progetto culturale e partecipativo, dialogando con i creator in un confronto autentico sul senso di appartenenza e sul ruolo della bellezza nei contesti urbani contemporanei.

In perfetto equilibrio tra artigianalità e visione creativa, la start-up Club Joy ha firmato un dettaglio simbolico dell’evento: dei ventagli realizzati a mano con grafiche originali, pensati per raccontare Napoli attraverso piccoli oggetti iconici, personalizzati per l’occasione. Un gesto che ha saputo rendere ancora più memorabile l’interazione con i creator e rafforzare l’identità visiva dell’esperienza.

Sul fronte food & beverage, Birra Raffo ha accompagnato i momenti conviviali con il suo carattere deciso e mediterraneo, mentre l’esperienza dolciaria è stata affidata alla fantasia scenografica di Hiromi Cake e alla tradizione siciliana di Ammu, che ha proposto il suo celebre cannolo e la sua granita in una versione perfetta per sorprendere e coccolare.

Dalla food experience alla beauty con Douglas che ha messo a disposizione uno spazio curato nei minimi dettagli dove creator e ospiti hanno potuto provare prodotti, ricevere consigli e vivere un momento di benessere. Inoltre, QVC, con il suo approccio innovativo allo shopping e al lifestyle, ha arricchito la narrazione dell’evento, dimostrando quanto il mondo del commerce possa essere oggi anche ispirazione, contenuto e racconto.

A portare un tocco di estate e charme mediterraneo, infine, ci ha pensato Moda Mare Positano, che ha omaggiato alcuni dei suoi capi durante un momento iconico della serata: una tombola speciale, organizzata per celebrare il secondo compleanno di Metapic in pieno stile napoletano. Un momento di gioco e condivisione che ha sorpreso e coinvolto tutti i presenti, nel segno della tradizione e con uno sguardo fresco e creativo.

“L’evento esclusivo che celebra i due anni di Metapic Italia ha rappresentato il trait-d ’union definitivo tra il mondo digitale e quello fisico, – afferma Arianna Giuffré, Team Lead Metapic Italia – dimostrando che la creazione di community passa sempre più attraverso esperienze condivise, connessioni autentiche e visioni comuni. Grazie al supporto di Grimaldi Lines, Metapic ha dato vita a un format che racconta non solo un anniversario, ma un nuovo modo di fare marketing, che parte dal territorio e arriva alle persone”.