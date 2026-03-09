Metaversiadi, studenti da tutta Italia a Roma per le Olimpiadi della realtà virtuale

Studenti di tutta Italia a Roma per misurarsi nella realtà virtuale e scrivere, dal loro punto di vista, una nuova pagina di innovazione educativa. Il 26 marzo 2026 la Capitale ospiterà la terza edizione delle Metaversiadi, i Giochi scolastici del metaverso che, dopo le tappe di Salerno e Milano, approdano negli spazi di Zest Hub (via Marsala 29H, Roma).

Nella città custode di memoria, gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per mettere alla prova competenze, visione e capacità di lavorare sotto pressione in un “mondo altro”: tre prove da cinque minuti ciascuna per entrare nel futuro e dimostrare il proprio sapere in scienza, grafica e lingua inglese, oltre alla capacità di gestire le nuove tecnologie.

Organizzate dalla startup innovativa Itaca, partner di Fmts Group, e con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Inapp, le Metaversiadi rappresentano un’esperienza formativa che unisce conoscenza e tecnologia grazie all’utilizzo dei visori Meta e dei moduli didattici sviluppati dall’azienda in dialogo con il mondo della scuola. L’obiettivo è promuovere l’interesse e l’eccellenza in tre discipline, offrendo ai ragazzi un’esperienza che, pur nella dimensione competitiva, mette al centro partecipazione, inclusione e rispetto.

Durante i giochi si terrà anche una tavola rotonda dal titolo “Imparare giocando – Tecnologie immersive e nuovi ecosistemi formativi tra scuola, Its e imprese”, dedicata a esplorare il ruolo delle tecnologie immersive, della gamification e dei nuovi linguaggi digitali nella costruzione di ecosistemi educativi innovativi capaci di mettere in dialogo scuola, Its, università e imprese.

«Roma è la città dove il tempo diventa memoria collettiva – dichiara Imma Stizzo, ceo di Itaca –. Con le Metaversiadi vogliamo dimostrare che l’innovazione può nascere anche nell’istante. In quei quindici minuti i ragazzi affrontano tre prove, tre sfide, ma costruiscono anche una visione del loro futuro. Vogliamo che siano protagonisti consapevoli della tecnologia, non semplici spettatori».

Chi può partecipare

Le Metaversiadi sono aperte a tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Ogni istituto può iscrivere una squadra composta da due studenti, preferibilmente dell’ultimo anno scolastico 2025/2026, con la possibilità di selezionare gli alunni ritenuti più idonei indipendentemente dalla classe di appartenenza. Tutte le scuole gareggeranno in un unico girone, garantendo pari opportunità di confronto e trasparenza.

Come iscriversi

La partecipazione è consentita esclusivamente tramite la compilazione del form online disponibile sul sito www.itacaeducation.com, nella sezione dedicata all’iniziativa.

Le candidature dovranno pervenire entro il 13 marzo 2026. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo consentito in base alla capienza delle sedi ospitanti.

Le prove

Ogni squadra affronterà tre prove della durata di cinque minuti ciascuna:

– Scienze naturali: osservazione al microscopio di cellule vegetali;

– Grafica: esercitazione sulle proiezioni ortogonali in ambiente virtuale;

– Inglese: quiz room con domande di grammatica, cultura, storia e letteratura (livelli A1–B1).

Il sistema di punteggio prevede 1 punto per azioni singole e da 0 a 5 punti per attività più complesse. La classifica finale sarà resa nota al termine delle prove; in caso di parità è prevista un’ulteriore prova di inglese.

I premi

Alla scuola prima classificata andranno due visori Meta Quest 3S, due AirPods Max, una targa celebrativa e medaglie per gli studenti.

La seconda classificata riceverà due smartwatch, targa e medaglie; la terza due tablet, targa e medaglie.

Sono previsti inoltre premi speciali per la migliore prova di scienze naturali, grafica e inglese tra le scuole classificate dalla quarta posizione in poi.

La giuria sarà composta da esperti di didattica innovativa e realtà virtuale, con la presenza di un notaio a garanzia della correttezza e della trasparenza delle prove.