Metaverso, una miniera d’oro per il Pil italiano

Il mercato europeo per il metaverso supererà quello cinese nel 2030 con un tasso di crescita annuo del 36,5 per cento, previsti 119,35 miliardi di dollari di fatturato. Al primo posto gli Stati Uniti. A livello mondiale, gli utenti attivi e presenti nel metaverso supereranno i 700 milioni entro il 2030, generando revenue attese per 937 miliardi di dollari. Gaming e e-commerce i mercati a maggiore profittabilità. Entro il 2027 si trascorreranno in media circa 3,7 ore al giorno nel metaverso, la Gen Z con 5 ore sarà la prima audience di riferimento. Entro il 2035 l’impatto economico del metaverso sul Pil italiano sarà tra i 28 e i 52 miliardi di euro l’anno: grandi le opportunità per le aziende italiane, che non devono farsi trovare impreparate.

Questo è quanto emerge dal report “E-commerce e opportunità offerte dal metaverso. L’evoluzione della costumer experience”, curato da Francesco Amendola, Program director dell’Executive Master in Data Science, e Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca di Rome Business School. “Il metaverso oggi è un terreno fertile di esplorazione, capace di profonde implicazioni non solo nel contesto tecnologico, ma soprattutto nell’ambito commerciale, rappresenta una vera rivoluzione per l’e-commerce”, affermaAmendola. Il metaverso punta a rendere più significativo e sfruttare al meglio il tempo trascorso connessi, creando modalità di interazione sensoriale pressoché simili a quelle che si vivono nel mondo reale, esperienze più immersive. I segmenti di mercato a maggiore profittabilità legata all’uso del metaverso sono l’e-commerce con 201 miliardi di dollari di revenue attesi entro il 2030, e il gaming con 163 miliardi (Statista 2023).

McKinsey prevede che entro il 2027 si trascorreranno in media circa 3,7 ore al giorno sul metaverso. Si tratta di un mercato in grande crescita anche in Europa: il mercato europeo per il metaverso supererà quello cinese nel 2030 con un tasso di crescita annuo del 36,5 per cento e 119,35 miliardi di dollari di fatturato. Al primo posto rimarranno gli Stati Uniti con 158,09 miliardi. I mondi virtuali nei quali vivere un’esperienza parallela alla vita vera raggiungeranno nel 2030 un Total Addressable Market di 1,91 trilioni di dollari nello scenario più conservativo, con possibilità di incremento fino a 4,44 trilioni di dollari, secondo Statista.

(fonte: Teleborsa)