Meteo Campania: instabilità fino al 25 Aprile, poi svolta con l’arrivo del caldo

Arriva il caldo, abbiamo la data prevista: tutto cambia con il nuovo mese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una fine di aprile a tratti ancora temporalesca e con temperatura sotto la media del periodo in Italia. In alcune zone del Centro-Nord si concluderà uno dei mesi di aprile più piovosi e freschi di questo secolo. Ma dal mese di maggio tutto cambierà: dal Primo Maggio in poi avremo la prima ondata di caldo africano dell’anno! Andiamo per ordine e vediamo cosa è previsto intanto per il Ponte del 25 Aprile: nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi, come faranno gli Ostrogoti e gli Unni, per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su tutto il versante adriatico poi. In sintesi, il 25 aprile sarà bagnato su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; qualche fenomeno non è escluso anche su Romagna, zona interna di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata. Attenzione infine ai venti: soffieranno forti di Maestrale sulle Isole Maggiori, forti di Bora sull’Alto Adriatico. Sabato 26 avremo un deciso miglioramento ovunque, seppur temporaneo: il sole dominerà su gran parte del Paese salvo residui addensamenti e piogge sparse al meridione. Infine, il Ponte del 25 aprile si concluderà con l’ultima perturbazione del mese: questo ennesimo fronte arriverà domenica dai settori a nord delle Alpi francesi e porterà acquazzoni su Nord-Ovest e Sardegna al mattino, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania dal pomeriggio. Questa perturbazione, l’ultima di una lunga serie iniziata più di 10 giorni fa (esattamente domenica 13 aprile), vagherà tra lunedì e martedì ancora sul Centro-Sud con altri scrosci alternati a schiarite: ma poi, dall’inizio di maggio, cambierà tutto.